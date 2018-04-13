Зарплата в конвертах: топ-5 последствий такой схемы

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн рублей ежегодно. Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо выплачиваются частично.

Схема действует так: работодатель заключает с вами договор и назначает вам крохотную официальную зарплату. Остальные деньги он обналичивает и отдает вам в конверте в обход налогов, тем самым экономит.

Первое неприятное последствие такой экономии — штрафы. Согласно статье 122 Налогового кодекса наказание за неуплату составляет от 20% до 40%. Причем 20% — если вы не заплатили налоги по незнанию, 40% — если специально. Если ваша официальная зарплата составляет 10 тысяч рублей, но в конверте вы получаете 100 тысяч, за два года штраф в 20% составит 62400 рублей.

Если ваша официальная зарплата 10 тысяч рублей, отпускные могут составить всего 9556 рублей — столько денег полагается по закону. Остальное работодатель может просто не доплатить.

Третий минус — выходное пособие. Если работодатель по своей инициативе увольняет вас при сокращении штата, либо при ликвидации фирмы, он должен выплатить компенсацию. Обычно это два среднемесячных заработка. В случае с «серой» зарплатой будет считаться только ее официальная часть.

То же самое с больничным. При официальной зарплате в 10 тысяч рублей, поболев две недели, размер пособия составит менее четырех тысяч.

Последний минус — дорогие кредиты. Если ваша официальная зарплата составляет 10 тысяч рублей, вы не сможете рассчитывать на ипотеку или кредит на машину.