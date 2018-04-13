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Зарплата в конвертах: топ-5 последствий такой схемы
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Зарплата в конвертах: топ-5 последствий такой схемы 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Мир24
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн рублей ежегодно. Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо выплачиваются частично.
Схема действует так: работодатель заключает с вами договор и назначает вам крохотную официальную зарплату. Остальные деньги он обналичивает и отдает вам в конверте в обход налогов, тем самым экономит.
Первое неприятное последствие такой экономии — штрафы. Согласно статье 122 Налогового кодекса наказание за неуплату составляет от 20% до 40%. Причем 20% — если вы не заплатили налоги по незнанию, 40% — если специально. Если ваша официальная зарплата составляет 10 тысяч рублей, но в конверте вы получаете 100 тысяч, за два года штраф в 20% составит 62400 рублей.
Если ваша официальная зарплата 10 тысяч рублей, отпускные могут составить всего 9556 рублей — столько денег полагается по закону. Остальное работодатель может просто не доплатить.
Третий минус — выходное пособие. Если работодатель по своей инициативе увольняет вас при сокращении штата, либо при ликвидации фирмы, он должен выплатить компенсацию. Обычно это два среднемесячных заработка. В случае с «серой» зарплатой будет считаться только ее официальная часть.
То же самое с больничным. При официальной зарплате в 10 тысяч рублей, поболев две недели, размер пособия составит менее четырех тысяч.
Последний минус — дорогие кредиты. Если ваша официальная зарплата составляет 10 тысяч рублей, вы не сможете рассчитывать на ипотеку или кредит на машину.
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