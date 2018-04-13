Как банки обманывают клиентов при оформлении вклада

Все чаще клиентам в банках вместо традиционных депозитов настойчиво предлагают инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Пришел человек в банк открыть вклад, а ушел с облигацией или страховкой. При этом он мог подписать договор, искренне полагая, что выбрал вклад с повышенной ставкой.

Подмена понятий

В 2017 году объемы ИСЖ выросли более чем в полтора раза, а число клиентов доверительного управления — вдвое. Казалось бы, все отлично: инвестиционная активность граждан растет. Но на поверку выходит, что часто полисы ИСЖ навязаны клиентам, планировавшим положить деньги на депозит. В 2017 году в Центробанк начали поступать жалобы на подобные действия, и в этом году их количество растет. Под видом вкладов банки настойчиво предлагают инвестиционное страхование жизни, как полный аналог депозита, но с большей доходностью.

Причина проста — за продажу полисов ИСЖ банковские работники получают доход в виде комиссионных от страховых компаний. За 2017 год комиссионное вознаграждение банков за продажу полисов ИСЖ составило 50,5 млрд рублей. Предлагают и другие небанковские услуги — например, облигации. Понятно, что банки в этих случаях выступают агентами либо участников фондового рынка, либо страховых компаний. То есть они продают уже не свои продукты.

Казалось бы, какая разница — банковский ли у меня вклад, или страховой полис, особенно если процентная ставка выглядит привлекательно? Между тем, разница существует и весьма ощутимая.

Надо помнить, что никаких государственных гарантий на такие инструменты не существует. Банковские вклады защищены системой страхования. Государство в случае банкротства банка или отзыва у него лицензии гарантирует быстрый возврат клиентам — физическим лицам и индивидуальным предпринимателям суммы вклада до 1,4 млн рублей. Распоряжается фондом обязательного страхования, из которого вкладчикам выплачивается компенсация, Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Защищены также пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах — в тех из них, что являются участниками системы гарантирования и ежегодно отчисляют взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений, созданный в АСВ. Со списком этих НПФ можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России

Разумеется, ничего плохого, ничего противозаконного в ИСЖ и облигациях, т. е. альтернативных финансовых продуктах, нет. Об этом чуть позже. Пока же речь лишь о том, что они не являются вкладами.

А что же Центробанк?

Как мегарегулятор финансовых рынков, Банк России контролирует, в том числе, и деятельность страховых организаций. По рекомендации Банка России кредитные организации обязаны предоставлять клиентам всю информацию об инструментах, которыми они по сути не распоряжаются и за которые не отвечают, о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Если вы собрались сделать банковский вклад, а сотрудник банка предложил вам полис ИСЖ или облигацию с большей доходностью, задайте ему вопрос: а каковы риски по этому инструменту? Он должен вам ответить.

Пока это рекомендация (но даже от рекомендаций Центрального банка трудно отмахнуться), но в ближайшем будущем она может стать обязанностью. Предполагается ввести обязательную маркировку информационных материалов об ИСЖ приставкой «инвестиционное» и информировать клиента о других особенностях продукта.

Не надо забывать о том, что в случае страховых полисов действует «период охлаждения» — 14 календарных дней, в течение которых можно расторгнуть договор без потерь. Страховая компания обязана вернуть деньги не позже 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора. Для этого клиент составляет письменное заявление в двух экземплярах. Одно из них — с подписью принявшего заявление сотрудника, печатью и датой — необходимо оставить у себя.

Если вам нужно именно инвестиционное страхование жизни

Несмотря на то, что этот вид страхования предлагается банками уже несколько лет, лишь немногие разобрались в его особенностях.

Инвестиционное страхование жизни, или ИСЖ — это комбинация классического страхования определенных рисков (риск смерти, несчастного случая) и инвестиционного продукта, позволяющего человеку получить дополнительный, однако негарантированный доход. Клиент платит страховой взнос сразу при заключении договора или с определенной периодичностью. Страховщик делит полученный от клиента взнос на две части: гарантированную и инвестиционную. Гарантированная часть инвестируется в консервативные финансовые инструменты с фиксированной доходностью (например, банковские депозиты, облигации). Полученный доход обеспечивает гарантированную сумму выплаты. Инвестиционная же часть вкладывается в высокодоходные, но в то же время рискованные финансовые инструменты, за счет которых и предполагается существенный инвестиционный доход.

Сроки страхования — от 3 до 10 лет. Весь обозначенный в договоре срок клиент вносит платежи, а потом получает гарантированную сумму выплаты и возможный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни страхует жизнь клиента, а также может включать страхование от несчастного случая и т. д. В зависимости от выбранной программы и страхового случая выплата может составлять от 101 до 200% от страховых взносов.

Но не каждый случай ухода из жизни признается страховым. Это стандартные исключения из Гражданского кодекса РФ (случаи, произошедшие в результате умышленных действий застрахованного, военных действий, гражданских волнений и др.). Но перечень исключений может быть существенно расширен договором. Так что следует внимательно изучить договор и ознакомиться со всеми исключениями.

Плюсы и минусы ИСЖ У полисов ИСЖ масса достоинств. Выплаты по страхованию жизни не облагаются подоходным налогом. По взносам можно получить налоговый вычет — 13% на сумму до 120 тысяч руб. Полисы защищены от судебных претензий. Эти деньги нельзя отсудить — они являются личной неприкосновенной собственностью. При аресте имущества внесенные по договору ИСЖ деньги не подлежат конфискации.

Впрочем, есть и обратная сторона. ИСЖ не является средством получения гарантированной прибыли. Существует высокая неопределенность уровня доходности по полисам ИСЖ. Если выбранная инвестиционная стратегия не оправдала себя, клиент по истечении срока страхования получает только сумму так называемого гарантированного дохода, который, как правило, не превышает сумму внесенных страховых платежей. Получается, что прибавки вполне может и не быть.

В случае досрочного расторжения договора ИСЖ клиент может получить только так называемую выкупную сумму. Если человек оплатил страховой взнос единовременно при открытии ИСЖ, то может рассчитывать, как правило, на 75−90% от размера взноса. Но размер выкупной суммы может быть существенно ниже — вплоть до нуля. Это зависит от условий договора, срока страхования, порядка оплаты страховых взносов, даты расторжения договора.

И еще один недостаток ИСЖ — отсутствие гарантийного фонда, который смог бы обеспечить выплату клиенту в случаях отзыва лицензии или банкротства страховой компании.

Если вы выбираете полис ИСЖ, то следует обратить внимание на соотношение гарантированной и рисковой составляющей страхового взноса, размер выкупных сумм при расторжении договора. Рекомендуется ознакомиться с правилами страхования, так как у разных страховщиков критерии признания страхового случая могут отличаться.