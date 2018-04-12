Исследование: Санкт-Петербург стал лидером в РФ по росту зарплат за год

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Наибольшее увеличение заработной платы в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года среди субъектов РФ наблюдалось в Санкт-Петербурге . В среднем рост зарплат в городе за год составил 21%, сообщается в материале, опубликованном в четверг Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС "Региональные данные по заработным платам позволяют сделать несколько дополнительных выводов по росту заработных плат в начале года. Наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось в Санкт-Петербурге (на 21% в среднем в номинальном выражении по сравнению с январем 2017 года, в 1,7 раза — конкретно в обрабатывающей промышленности), падение трудовых доходов произошло только в Севастополе (на 6%). В большинстве регионов номинальный рост составил 8-13%", — говорится в сообщении. Отмечается, что в целом по стране рост заработных плат в январе составил до 11,3% относительно января прошлого года. Основными секторами роста зарплат были бюджетные отрасли, включая образование, здравоохранение, культуру и спорт. Также наблюдался значительный рост оплаты труда в производстве нефтепродуктов.