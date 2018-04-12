Восточный Банк представил новые категории покупок с повышенным cash back

Восточный Банк обновил категории покупок для получения повышенного cash back по «Карте Cashback».

Как сообщили в банке, до конца июня по указанной карте можно получить повышенный cash back в размере 5% при оплате счетов в ресторанах, кафе и барах по всей стране, покупке билетов на самолет или поезд, а также лекарств в аптеках. Таким образом, категории, в которых держатели карт «Восточного» смогут вернуть до 5% от суммы чека, выглядят так: «рестораны и кафе», «авиа— и железнодорожные билеты», «аптеки».

Продуктовый виджет

Стандартный cash back в размере 1% сохраняется на все покупки.

Участие в сезонной акции по получению повышенного cash back не потребует специальной регистрации. Сash back начисляется в рублях на счет карты. Средства можно тратить на любые цели без ограничений: оплачивать покупки в торговых точках, включая интернет-магазины, совершать переводы с карты на карту, оплачивать коммунальные услуги и др.