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Восточный Банк представил новые категории покупок с повышенным cash back
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Восточный Банк представил новые категории покупок с повышенным cash back 

Банки.ру 53 минуты назад
Восточный Банк обновил категории покупок для получения повышенного cash back по «Карте Cashback».
Как сообщили в банке, до конца июня по указанной карте можно получить повышенный cash back в размере 5% при оплате счетов в ресторанах, кафе и барах по всей стране, покупке билетов на самолет или поезд, а также лекарств в аптеках. Таким образом, категории, в которых держатели карт «Восточного» смогут вернуть до 5% от суммы чека, выглядят так: «рестораны и кафе», «авиа— и железнодорожные билеты», «аптеки».
Продуктовый виджет
Стандартный cash back в размере 1% сохраняется на все покупки.
Участие в сезонной акции по получению повышенного cash back не потребует специальной регистрации. Сash back начисляется в рублях на счет карты. Средства можно тратить на любые цели без ограничений: оплачивать покупки в торговых точках, включая интернет-магазины, совершать переводы с карты на карту, оплачивать коммунальные услуги и др.
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