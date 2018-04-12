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Крупнейшая в России майнинг-ферма появится в Красноярске
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Крупнейшая в России майнинг-ферма появится в Красноярске 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Одну из самых крупных майнинг-ферм по добыче криптовалюты в России планируется создать в городе Дивногорск Красноярского края на базе индустриального парка «Дивный». Об этом ТАСС сообщил гендиректор майниговой компании BitBaza Даниил Закомолкин в кулуарах Красноярского экономического форума.
«На выходе планируется создать продукт, который будет ликвиднее майнинга, поэтому проект стратегический. Красноярск является профицитным регионом по электроэнергии. Именно индустриальный парк «Дивный» имеет в своем распоряжении три шинопровода подключения к единой энергосистеме», — сказал Закомолкин. По его словам, регион был выбран «с точки зрения энергетической безопасности и снижения издержек».
Инфраструктурные вложения оцениваются на уровне трех млрд рублей.
«Мы уже более месяца ведем строительства блоков внутри самого индустриального парка», — отметил Закомолкин.
В течение месяца, уточнил он, запустятся майнинг-фермы с мощностью потребления на 10 МВт, далее их число увеличится до мощности в 120 МВт. Специалистов планируется привлечь из числа выпускников Сибирского госуниверситета. Вырабатываемое в процессе майнинга тепло планируется превращать в тепловую энергию и использовать его для отопления жилых домов.
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