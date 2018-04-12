Крупнейшая в России майнинг-ферма появится в Красноярске

«На выходе планируется создать продукт, который будет ликвиднее майнинга, поэтому проект стратегический. Красноярск является профицитным регионом по электроэнергии. Именно индустриальный парк «Дивный» имеет в своем распоряжении три шинопровода подключения к единой энергосистеме», — сказал Закомолкин. По его словам, регион был выбран «с точки зрения энергетической безопасности и снижения издержек».

Инфраструктурные вложения оцениваются на уровне трех млрд рублей.

«Мы уже более месяца ведем строительства блоков внутри самого индустриального парка», — отметил Закомолкин.

В течение месяца, уточнил он, запустятся майнинг-фермы с мощностью потребления на 10 МВт, далее их число увеличится до мощности в 120 МВт. Специалистов планируется привлечь из числа выпускников Сибирского госуниверситета. Вырабатываемое в процессе майнинга тепло планируется превращать в тепловую энергию и использовать его для отопления жилых домов.