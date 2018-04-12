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На Ямале спрос на ипотеку с начала года вырос наполовину
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На Ямале спрос на ипотеку с начала года вырос наполовину 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале спрос на ипотеку по-прежнему остается стабильно высоким.
За первые три месяца текущего года было внесено 2768 записей об ипотеке, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество зарегистрированных ипотек за прошлый год увеличилось на 15% в сравнении с тем же периодом 2016 года. Основными причинами увеличения спроса на ипотеку, по информации управления Росреестра по ЯНАО, является сокращение процентных ставок по ипотечным кредитам и предоставление различных государственных и окружных программ поддержки граждан.
В связи с растущим спросом на ипотечное кредитование заместитель руководителя Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрей Кожин рекомендует ямальцам своевременно предоставлять в ведомство сведения о погашении ипотечных кредитов.
«Недвижимость, приобретенная в ипотеку, на период погашения кредита приобретает обременения и ограничения. Любые операции с недвижимостью, будь то продажа, аренда, обмен осуществляются только по согласованию с банком. При регистрации сделки купли-продажи все ограничения фиксируются Росреестром. В ЕГРН ставится соответствующая отметка. Погасив ипотечный долг, необходимо снять с жилья ограничения. Сделать это можно обратившись лично в офисы многофункциональных центров «Мои документы», либо воспользовавшись «Личным кабинетом» на интернет-портале Росреестра. Для этого собственнику объекта недвижимости нужно предоставить совместное заявление залогодателя и залогодержателя о снятии обременения», — пояснил Андрей Кожин.
Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в орган регистрации прав. Отметим, что не снятое вовремя обременение может послужить причиной большого количества неудобств в будущем, так как без разрешения банка собственник не сможет продать, сдать, подарить и даже произвести перепланировку своей жилплощади.
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