Ещё
Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Финансово-Промышленный Капитал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня

Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Финансово-Промышленный Капитал» 

Банки.ру 1 час назад
Арбитражный суд Москвы на заседании 11 апреля объявил резолютивную часть решения о запуске процедуры принудительной ликвидации банка «Финансово-Промышленный Капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.
Лицензия у банка была отозвана 9 февраля текущего года. Как поясняли в ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала «антиотмывочное» законодательство в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений (в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю), а также полноты информации в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка были установлены признаки проведения им «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Регулятор также указал, что неоднократно применял в отношении КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Страховое возмещение вкладчикам «Финансово-Промышленного Капитала» выплачивает банк «ФК Открытие», выплаты оцениваются в 36 млн рублей.
Новость
Банки.ру: последние новости
Поздышев: динамика кредитования в 2018 году лучше, чем в 2017-м ПИР Банк снизил ставки по вкладу «Любимый клиент» ЦБ: скрытый майнинг может быть включен в число факторов киберриска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву113
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии204
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии152
Россия определилась с украинской трубой227
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии25
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение