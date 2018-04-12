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В Подмосковье народным дружинникам предоставят страховку на время участия в охране порядка
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В Подмосковье народным дружинникам предоставят страховку на время участия в охране порядка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Органы госвласти субъектов и органы местного самоуправления смогут осуществлять личное страхование народных дружинников на время их участия в мероприятиях, проводимых указанными органами, соответствующий законопроект Мособлдума приняла в четверг в первом чтении, сообщается на сайте регионального парламента.
Мособлдума в четверг приняла в первом чтении изменения в закон «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области».
«Изменениями предполагается, что органы госвласти субъектов и органы местного самоуправления смогут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях, проводимых не только правоохранительными органами. В настоящее время личное страхование дружинников за счет средств бюджета осуществляется только на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых правоохранительными органами», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.
При получении народным дружинником увечья в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая ему выплачивают 0,2% от размера индивидуальной страховой суммы застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, начиная с первого дня, но не более 100 дней.
В случае постоянной утраты трудоспособности размер страховой выплаты исчисляется в процентах от индивидуальной страховой суммы застрахованного лица в зависимости от установленной группы инвалидности: при III группе инвалидности в результате несчастного случая 60%; при II группе инвалидности в результате несчастного случая 80%; при I группе инвалидности в результате несчастного случая 100%.
В случае гибели народного дружинника членам его семьи выплачивается единовременная страховая выплата в размере индивидуальной страховой суммы застрахованного лица.
Размер индивидуальной страховой суммы застрахованного лица устанавливается правительством Московской области. Личное страхование народных дружинников осуществляется исходя из индивидуальной страховой суммы в размере 250 тысяч рублей.
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