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Архангельских ветеранов обманывали кондукторы автобусов
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Архангельских ветеранов обманывали кондукторы автобусов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В архангельский транспорт постепенно проникают современные технологии. Уже 88% архангельских автобусов оснащены валидаторами, учитывающими проезд пассажиров-льготников. Вместе с этим у кондукторов появляется возможность обманывать горожан.
Зафиксированы случаи, когда вместо одной поездки с карты списывалось несколько. Всего на таких картах раз в три месяца кладут 60 поездок, чтобы пенсионеры старше 70 лет и их сопровождающие могли ездить бесплатно.
В случае, если с карты списалось сразу несколько поездок, необходимо звонить по указанному на карте телефону. Если нарушение будет выявлено, зачисленная поездка вернется обратно на карту.
Сейчас в Архангельске выдано 25,5 тысячи электронных проездных билетов. По этим билетам в месяц совершается около 250 тысяч поездок.
— Это и ветераны, и пенсионеры старше 70 лет, все категории, которые попадают под выдачу этих билетов. Подавляющая часть — это люди старше 70 лет, — рассказали в пресс-службе администрации города Архангельска.
Сейчас в разработке второй этап внедрения социальной карты. Планируется создание единой социальной мультикарты, рассчитанной на несколько слоев населения, например, на школьников.
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