Ещё
Банки Британии ждут восстановления спроса на ипотеку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки Британии ждут восстановления спроса на ипотеку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
EPA/HANNAH MCKAY
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Британские кредиторы ожидают, что спрос на ипотечное кредитование восстановится в течение следующих нескольких месяцев после резкого падения в первом квартале 2018 года, показал опрос Банка Англии. Регулятор, который призывает банки избегать рисков в кредитовании домашних хозяйств, также сообщил о резком падении доступности необеспеченного потребительского кредитования в течение первого квартала с момента начала ведения статистики в 2007 году. В течение прошлого года рынок жилья в Великобритании боролся за импульс роста, частично отражая давление на потребителей со стороны растущей инфляции после голосования по Brexit в 2016 году и слабого роста заработной платы. Цены на жилье в Братинии, которые держались на пятилетнем минимуме в прошлом месяце, отражали мягкий потребительский спрос в то время, когда Банк Англии, похоже, намерен повысить процентные ставки, ранее заявили оценщики недвижимости. Кредиторы в исследовании Банка Англии заявили, что они ожидают сохранения уровня доступности ипотечных кредитов, потребительского и бизнес-кредитования в течение следующих трех месяцев без изменений.
Вести.Ru: последние новости
Самые высокооплачиваемые профессии в России Депутаты вынудили Медведева в Думе вспомнить о бабушке Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии78
Россия определилась с украинской трубой161
Что Россия может сделать Западу204
Британия созывает СБ ООН128
Россиянам разрешили курить в самолетах96
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение