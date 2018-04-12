Банки Британии ждут восстановления спроса на ипотеку

EPA/HANNAH MCKAY

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Британские кредиторы ожидают, что спрос на ипотечное кредитование восстановится в течение следующих нескольких месяцев после резкого падения в первом квартале 2018 года, показал опрос Банка Англии. Регулятор, который призывает банки избегать рисков в кредитовании домашних хозяйств, также сообщил о резком падении доступности необеспеченного потребительского кредитования в течение первого квартала с момента начала ведения статистики в 2007 году. В течение прошлого года рынок жилья в Великобритании боролся за импульс роста, частично отражая давление на потребителей со стороны растущей инфляции после голосования по Brexit в 2016 году и слабого роста заработной платы. Цены на жилье в Братинии, которые держались на пятилетнем минимуме в прошлом месяце, отражали мягкий потребительский спрос в то время, когда Банк Англии, похоже, намерен повысить процентные ставки, ранее заявили оценщики недвижимости. Кредиторы в исследовании Банка Англии заявили, что они ожидают сохранения уровня доступности ипотечных кредитов, потребительского и бизнес-кредитования в течение следующих трех месяцев без изменений.