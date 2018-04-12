ЦБ испугался резкого роста раздачи кредитов

Банк России испугался резкого учащения раздачи кредитов россиянам

ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования российскими банками физических лиц, особенно необеспеченного потребительского кредитования, заявил первый зампред регулятора Василий Поздышев

Об этом сообщает РИА «Новости».

В ноябре 2017 года Поздышев отмечал, что в ЦБ задумались «о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам». По его словам, в января-октябре 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, тогда как в случае с кредитами предприятиям — на 2,9%.