Ещё
ЦБ испугался резкого роста раздачи кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России испугался резкого учащения раздачи кредитов россиянам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования российскими банками физических лиц, особенно необеспеченного потребительского кредитования, заявил первый зампред регулятора Василий Поздышев.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В ноябре 2017 года Поздышев отмечал, что в ЦБ задумались «о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам». По его словам, в января-октябре 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, тогда как в случае с кредитами предприятиям — на 2,9%.
«Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — отмечал тогда Поздышев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Силуанов рекомендовал россиянам самим позаботиться о пенсии Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить Названа самая красивая в мире банкнота
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии78
Россия определилась с украинской трубой159
Что Россия может сделать Западу189
Британия созывает СБ ООН123
Россиянам разрешили курить в самолетах87
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение