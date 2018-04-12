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В Крыму планируют зарабатывать на воде до 100 млн рублей в год
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В Крыму планируют зарабатывать на воде до 100 млн рублей в год 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Крыму установили все ставки водного налога. Они будут действовать со второго квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по РК.
Так, с 1 апреля при заборе воды из поверхностных источников крымчане будут платить 945 рублей за 1 тыс. кубометров, подземных источников — 1145 рублей за 1 тыс. «кубов».
В случае добычи подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод), предназначенных для продажи после обработки и упаковки в тару, ставка водного налога составляет 11 450 рублей за 1 тыс. кубометров.
За добычу подземных вод сверх установленного квартального лимита ставки налога увеличивается в пятикратном размере. Кроме этого, налогоплательщики, которые не имеют средств измерений для определения количества водных ресурсов, будут платить дополнительный повышающий коэффициент 1,1.
В ведомстве предполагают, что доходы бюджета от этого налога составят более 100 млн рублей в год.
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