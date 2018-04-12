В Крыму планируют зарабатывать на воде до 100 млн рублей в год

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . В Крыму установили все ставки водного налога. Они будут действовать со второго квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по РК.

Так, с 1 апреля при заборе воды из поверхностных источников крымчане будут платить 945 рублей за 1 тыс. кубометров, подземных источников — 1145 рублей за 1 тыс. «кубов».

В случае добычи подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод), предназначенных для продажи после обработки и упаковки в тару, ставка водного налога составляет 11 450 рублей за 1 тыс. кубометров.

За добычу подземных вод сверх установленного квартального лимита ставки налога увеличивается в пятикратном размере. Кроме этого, налогоплательщики, которые не имеют средств измерений для определения количества водных ресурсов, будут платить дополнительный повышающий коэффициент 1,1.

В ведомстве предполагают, что доходы бюджета от этого налога составят более 100 млн рублей в год.