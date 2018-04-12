Туроператоры: россияне не отказываются от зарубежного отдыха из-за ослабления рубля

Россияне пока не снижают темпы бронирования зарубежных туров на фоне ослабления курса рубля, однако предпочитают оплачивать поездку сразу, пока она не стала еще дороже, сообщили ТАСС представители крупнейших туроператоров.

Ценообразование туров за рубеж как правило происходит в долларах. При этом после бронирования тура клиентам предоставляется возможность оплатить отдых позже — по частям или всю сумму. Если за это время вырастет курс доллара, то в рублях тур станет дороже.

Отказов нет

"Аннуляций туров нет. Напротив, некоторых туристов рост курса подстегнул к максимальной оплате туров из-за опасений дальнейшего скачка валют", — отметили в пресс-службе компании "Библио-Глобус".

Такую же тенденцию наблюдают представители "Интуриста" и Tez Tour. Наибольшая активность клиентов, которые стремились внести оплату по ранее забронированным турам, в том числе по акции "Раннее бронирование", наблюдалась во вторник, сообщила официальный представитель Tez Tour Лариса Аханова. И если пока курс рубля не сказался на спросе на зарубежные туры, это может произойти позже, отмечает она.

"По опыту 2016 года, туристы могут отказаться вообще от идеи отдохнуть этим летом, поскольку в приоритете могут быть другие траты. Речь идет прежде всего о бюджетном сегменте и туристах last minute, которые предпочитали дотянуть до последнего в надежде на низкие цены", — пояснила представитель Tez Tour. При этом необходимо учитывать, что из-за ослабления рубля подорожает не только сам турпродукт, но и дополнительные траты путешественников на экскурсии, еду и сувениры, отметила она.

Черногории и Тем не менее пока продажи зарубежных туров на майские праздники и лето идут в нормальном режиме, говорит pr-менеджер TUI Татьяна Коршуова. Отчасти это связано с действующими сейчас акциями и скидками на летний отдых, говорят туроператоры. Например, спрос по раннему бронированию на Турцию уже превышает прошлогодние показатели на 100%, Испанию — на 30%, активно бронируется отдых на Кипре , в Греции Италии , сообщили в "Библио-Глобусе".

Влияние на отдых в России

Пока ситуация с курсом рубля не влияет на стоимость отдыха в России, сообщили туроператоры. Однако если такая ситуация продлится долго, то цены все-таки могут вырасти.

"Ослабление рубля может привести к повышению стоимости авиаперевозки на внутреннем рынке из-за того, что лизинговые платежи, запчасти, техническое обслуживание воздушных средств номинировано по иностранной технике в валюте", — пояснили в пресс-службе "Интуриста".

При этом если говорить о переориентации на отечественные курорты на фоне ослабления рубля, то даже сейчас российские высококлассные отели 4 и 5 звезд сопоставимы по цене, а порой и дороже, подчеркнули в Tez Tour.

"Стоимость авиабилетов, особенно из российских регионов, также нельзя назвать низкой", — сказала Аханова.

Ослабление рубля