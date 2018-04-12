Литовские пенсионеры потребовали повышения соцвыплат 

Литовские пенсионеры на митинге в Вильнюсе потребовали повысить социальные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции собрались на площади имени Симонаса Даукантаса у президентского дворца. По предварительным оценкам, на митинге присутствовали около 150 человек.
Среди предъявленных требований прозвучало повышение размера пенсий, в первую очередь, за счет индексирования пособий в соответствии с существующим уровнем экономики и на основании действующих цен на продукты питания.
"Пенсия очень маленькая, мне сейчас помогают дети. Я проработала 48 лет, буду настойчиво требовать повышения пенсии", — сообщила одна из участниц митинга, размер пенсии которой составляет 380 евро.
Полный список своих претензий к правительству организаторы мероприятия обещали передать литовским властям. Участники акции, в частности, выступили против перевода взносов из Фонда социального страхования «Содра» в частные пенсионные фонды. Кроме того, они призвали пересмотреть распределение ВВП республики.
Напомним, что парламент Литвы в ходе весенней сессии планирует утвердить новый порядок накопления пенсий. Предполагается, что переводы взносов из Фонда социального страхования в частные пенсионные фонды осуществляться не будут, сами накопления будут стимулироваться налоговыми льготами для жителей и предприятий при условии, что последние будут способствовать взносам сотрудников. По планам правительства Литвы, средний размер пенсии при определенном стаже в этом году составит 332 евро, что на 30 евро больше, чем в конце прошлого года.