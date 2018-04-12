Литовские пенсионеры потребовали повышения соцвыплат

Литовские пенсионеры на митинге в Вильнюсе потребовали повысить социальные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции собрались на площади имени Симонаса Даукантаса у президентского дворца. По предварительным оценкам, на митинге присутствовали около 150 человек.

Среди предъявленных требований прозвучало повышение размера пенсий, в первую очередь, за счет индексирования пособий в соответствии с существующим уровнем экономики и на основании действующих цен на продукты питания.

"Пенсия очень маленькая, мне сейчас помогают дети. Я проработала 48 лет, буду настойчиво требовать повышения пенсии", — сообщила одна из участниц митинга, размер пенсии которой составляет 380 евро.

Полный список своих претензий к правительству организаторы мероприятия обещали передать литовским властям. Участники акции, в частности, выступили против перевода взносов из Фонда социального страхования «Содра» в частные пенсионные фонды. Кроме того, они призвали пересмотреть распределение ВВП республики.