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ЦБ может приравнять скрытый майнинг к киберрискам
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ЦБ может приравнять скрытый майнинг к киберрискам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Банк России может приравнять несанкционированное использование вычислительных ресурсов для добычи криптовалют (скрытый майнинг) к рискам информационной безопасности российских банков. Об этом рассказал журналистам заместитель главного управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артем Сычев.
"Это может влиять на устойчивость (и бесперебойность работы платежных систем) и может войти в отчетность и отражаться в отчетах ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) как фактор риска", — сказал Сычев.
По его словам, ЦБ начнет работу по внесению соответствующих дополнений в свою нормативную документацию после того, как будет законодательно определен правовой статус криптовалют и майнинга. Законопроект, регулирующий сферу цифровых финансовых активов, был внесен в Госдуму в марте.
Банк России планирует обязать кредитные организации учитывать риски информационной безопасности, включая киберриски, в расчете операционных рисков с 1 января 2019 года. Проект соответствующей нормативной документации регулятор намерен опубликовать в первом полугодии 2018 года.
С 2020 года банки начнут оценку этих рисков в рамках ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала банков) на основе данных, полученных по итогам 2019 года. К банкам будут предъявляться дополнительные требования по нормативу достаточности капитала, он будет повышаться на 1-3%, рассказывал ранее начальник управления департамента банковского регулирования ЦБ Михаил Бухтин.
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