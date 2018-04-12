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В Ростуризме поприветствовали новый закон о налоговых льготах за отдых
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В Ростуризме поприветствовали новый закон о налоговых льготах за отдых 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Закон, предоставляющий налоговые льготы на прибыль работодателю, оплачивающему работникам отдых внутри страны, приняли в Госдуме, сообщает ТАСС. Отмечается, что сумма на одного человека для организации такого путешествия составит 50 тысяч рублей, при этом путёвки могут быть предназначены не только для сотрудника, но и для членов его семьи.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН назвал принятие этого закона хорошим стимулом для развития внутреннего туризма.
«Это очень хорошее решение. На самом деле 50 тысяч рублей — сумма достаточная для организации отдыха. С учётом развития пакетных туров по России туристические компании предлагают очень конкурентный продукт, который включает и перевозку, и размещение в гостинице, и экскурсии. Это, естественно, будет дополнительным стимулом для путешествий по России. Здесь много позитивных факторов. В такое путешествие может отправиться не только сотрудник предприятия, но и члены его семьи», — рассказал Горин.
Путешествия по России стали пользоваться большим спросом, чем ранее, добавил советник руководителя Ростуризма. Однако важно делать их более доступными для граждан.
«Внутренний туризм в последние годы развивается активно, а самое главное, что развивается организованный пакетный туризм, потому что основной вопрос в этом — доступность таких путешествий. А то, что человек раз в год сможет воспользоваться таким налоговым вычетом, когда работодатель относит к затратам эту сумму, это, конечно, позволит сделать отдых более доступным. А это очень важно», — заключил Горин.
Ранее собеседник НСН рассказал, как повлияет на туристические предпочтения россиян обвал курса рубля. В интервью RT он заявил, что отечественные курорты конкурируют с зарубежными уже не первый год, и Россия остаётся на достойном месте в рейтинге стран, куда россияне едут на майские праздники.
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