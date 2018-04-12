Оплачивающих отпуск сотрудников принесет работодателям льготы 

В России принят закон, предоставляющий льготы работодателям, которые покрывают расходы на отдых для своих подчиненных на территории РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника.
Речь также идет о расходах на отдых их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, проходящих обучение на очном отделении. При условии, что траты на одного человека не превышают 50 тысяч рублей за год.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
По мнению парламентариев, новый закон должен вызвать интерес к внутреннему туризму. Кроме того, он повысит доступность отдыха для небогатых семей.