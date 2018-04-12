Оплачивающих отпуск сотрудников принесет работодателям льготы

России принят закон, предоставляющий льготы работодателям, которые покрывают расходы на отдых для своих подчиненных на территории РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника.

Речь также идет о расходах на отдых их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, проходящих обучение на очном отделении. При условии, что траты на одного человека не превышают 50 тысяч рублей за год.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

По мнению парламентариев, новый закон должен вызвать интерес к внутреннему туризму. Кроме того, он повысит доступность отдыха для небогатых семей.