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Оплачивающих отпуск сотрудников принесет работодателям льготы
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Оплачивающих отпуск сотрудников принесет работодателям льготы 

360tv.ru 55 минут назад
В России принят закон, предоставляющий льготы работодателям, которые покрывают расходы на отдых для своих подчиненных на территории РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника.
Речь также идет о расходах на отдых их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, проходящих обучение на очном отделении. При условии, что траты на одного человека не превышают 50 тысяч рублей за год.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
По мнению парламентариев, новый закон должен вызвать интерес к внутреннему туризму. Кроме того, он повысит доступность отдыха для небогатых семей.
В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в Турцию, Израиль, Иорданию и Египет из‐за угроз президента США Дональда Трампа нанести ракетные удары по Сирии.
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