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Ставропольский хакер обманул налоговую на 60 миллионов рублей
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Ставропольский хакер обманул налоговую на 60 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Взломщика налоговой базы данных приговорили по статье о мошенничестве в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Бывший сотрудник ФНС по Московской области взломал электронную систему «АИС-Налог», чтобы получить налоговые вычеты. На прошлой работе он научился делать возвраты излишне взысканных платежей и умело воспользовался этим знаниями.
Злоумышленник нашёл три юрлица, состоящие на налоговом учёте и подделал их отчёты таким образом, чтобы налоговые органы были вынуждены сделать им вычет. Его сообщники готовили необходимые документы: меняли юридический адрес и становились на учёт в Ставрополе.
Когда они принесли документы в ИФНС Ленинского района, сотрудники налоговой сделали необходимые вычеты. Таким образом, предприимчивый хакер получил 59 837 000 рублей из государственной казны, а суд отправил миллионера в колонию на 4 года.
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