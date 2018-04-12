Ставропольский хакер обманул налоговую на 60 миллионов рублей

Взломщика налоговой базы данных приговорили по статье о мошенничестве в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры

Бывший сотрудник ФНС по Московской области взломал электронную систему «АИС-Налог», чтобы получить налоговые вычеты. На прошлой работе он научился делать возвраты излишне взысканных платежей и умело воспользовался этим знаниями.

Злоумышленник нашёл три юрлица, состоящие на налоговом учёте и подделал их отчёты таким образом, чтобы налоговые органы были вынуждены сделать им вычет. Его сообщники готовили необходимые документы: меняли юридический адрес и становились на учёт в Ставрополе.

Когда они принесли документы в ИФНС Ленинского района, сотрудники налоговой сделали необходимые вычеты. Таким образом, предприимчивый хакер получил 59 837 000 рублей из государственной казны, а суд отправил миллионера в колонию на 4 года.