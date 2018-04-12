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«Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для Android
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«Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для Android 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» обновил приложение RSB Mobile — мобильный банк для Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Клиенты банка получили возможность видеть всю историю push-уведомлений, которые сохраняются в новом разделе приложения.
«Кроме того, теперь и в мобильном приложении для Android появилась возможность отслеживать статус всех заявок клиента: текущие статусы заявок можно посмотреть в «Журнале операций». Например, клиент может уточнить статус запроса на оформление карты, внешний перевод и другие операции. Еще одно удобное нововведение — теперь при конвертации валют сумма списания и зачисления в валюте отображается перед совершением операции», — говорится в релизе.
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