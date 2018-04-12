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Мособлдума утвердила льготы для покупателей офисов
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Мособлдума утвердила льготы для покупателей офисов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект о временной отмене налога на имущество покупателям помещений в новых деловых центрах Московской области стоимостью свыше 50 миллионов рублей, заявил в ходе заседания областного парламента его спикер Игорь Брынцалов.
Документ наделяет новыми налоговыми льготами организации, которые приобретают административно-деловые центры или отдельные помещения в них стоимостью от 50 миллионов рублей в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5 процентных пункта на четыре года, а также по налогу на имущество организаций в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении указанных объектов основных средств сроком на четыре года. При этом здания, на помещения в которых даются эти льготы, должны быть введены в эксплуатацию не ранее 2018 года, сообщалось ранее со ссылкой на законопроект.
Организации получают право воспользоваться льготами при условии, что высвобожденные средства будут направлены на их развитие, численность их работников превышает 50 человек, а размер их среднемесячной зарплаты — выше средней по региону. Право на льготы утрачивается при перепродаже помещений.
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