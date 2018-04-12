Щапов поддержал выделение 16 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Распределение между регионами 16 млрд рублей дотаций на повышение зарплат бюджетников до уровня МРОТ напрямую ориентировано на помощь незащищённым категориям граждан, отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов КПРФ ).

Таким образом парламентарий, входящий в состав трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, прокомментировал итоги прошедшего 11 апреля заседания комиссии по этому вопросу.

Парламентарий отметил, что с учётом позиции Конституционного суда о том, что повышение зарплат на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, должно происходить с использованием районных надбавок и коэффициентов, названная сумма в дополнительных 16 млрд рублей из Резервного фонда Правительства представляется оптимальной.

«Для регионов это хорошая сумма. Особенно радует, что пойдёт она напрямую самым незащищённым и низкооплачиваемым бюджетникам», — приводит слова Щапова его пресс-служба.

Между тем, как отметил депутат, в рамках заседания комиссии тема повышения зарплат также обсуждалась в контексте необходимости учёта запросов самих субъектов Федерации по объёму выделяемых средств, а также определения долей софинансирования этого процесса.

После увеличения зарплат незащищённым категориям бюджетников, которые часто выполняют работу низкого и среднего уровней квалификации, Михаил Щапов предложил также обратить внимание на тему повышения МРОТ и для квалифицированных работников бюджетной сферы.