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Щапов поддержал выделение 16 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
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Щапов поддержал выделение 16 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Распределение между регионами 16 млрд рублей дотаций на повышение зарплат бюджетников до уровня МРОТ напрямую ориентировано на помощь незащищённым категориям граждан, отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
Таким образом парламентарий, входящий в состав трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, прокомментировал итоги прошедшего 11 апреля заседания комиссии по этому вопросу.
Парламентарий отметил, что с учётом позиции Конституционного суда о том, что повышение зарплат на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, должно происходить с использованием районных надбавок и коэффициентов, названная сумма в дополнительных 16 млрд рублей из Резервного фонда Правительства представляется оптимальной.
«Для регионов это хорошая сумма. Особенно радует, что пойдёт она напрямую самым незащищённым и низкооплачиваемым бюджетникам», — приводит слова Щапова его пресс-служба.
Между тем, как отметил депутат, в рамках заседания комиссии тема повышения зарплат также обсуждалась в контексте необходимости учёта запросов самих субъектов Федерации по объёму выделяемых средств, а также определения долей софинансирования этого процесса.
После увеличения зарплат незащищённым категориям бюджетников, которые часто выполняют работу низкого и среднего уровней квалификации, Михаил Щапов предложил также обратить внимание на тему повышения МРОТ и для квалифицированных работников бюджетной сферы.
«На это нужны совершенно другие суммы. Так, например, в Иркутской области на эти цели потребуется средств в 20 раз больше, чем уже заложено на повышение зарплат до уровня нового МРОТ (около 40-45 млрд рублей против 2 млрд). В приблизительном пересчёте на всю страну понадобится порядка 400-500 млрд рублей в год, чтобы повысить зарплаты квалифицированным работникам бюджетной сферы», — сказал парламентарий.
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