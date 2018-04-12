ФНС разъяснила, как «упрощенцам» считать доход для уплаты взносов по пониженным тарифам

Если компания или ИП на УСН ведет бизнес из числа перечисленных в ст. 427 НК РФ , она вправе переводить в казну взносы по сниженным ставкам. При этом важно соблюдать ряд условий:

доход не более 79 млн рублей в год; доход от льготного вида коммерции не менее чем 70% от всего оборота.

При расчете общего объема доходов учитывается суммы, полученные по операциям, поименованным в п. 1 и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ. Исходя их этих норм в общую сумму доходов включается выручка от продаж (ст. 249 НК РФ), внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ) и необлагаемые суммы (ст. 251 НК РФ).

ФНС отметила, что доходы по ст. 251 НК РФ включается как в числитель так и в знаменатель формулы, которая используется для подсчета 70-процентной доли доходов от вида бизнеса «упрощенца», подпадающего под льготный тариф.

ПИСЬМО ФНС РФ от 02.04.2018 № ГД-4-11/6160@

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»