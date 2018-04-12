Для иностранных туристов в Омске выпустили карту города на английском языке

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омске готовятся к наплыву иностранных туристов. Так, карту города издали на английском языке.

«Новый тираж карты был переведен на английский специалистами-лингвистами, теперь ориентироваться иностранным гостям в городе станет ещё проще. В планах — выпуск небольшого тиража карты, переведенной на китайский язык, так как Омск становится все более популярным среди жителей Поднебесной», — рассказала руководитель Туристского информационного центра Ксения Чижова.

Специалисты позаботились и об удобстве карты. Теперь она сможет поместиться в кармане. Карту выпустили в переработанном виде. Туда добавили список новых улиц и экскурсий, достопримечательности города.