Lexus NX — новый уровень городской мобильности

Открывая для вас больше возможностей проявить себя в пространстве города, обновленный кроссовер Lexus NX готов превратить ваше самовыражение в искусство. Вдохновленный красотой расплавленного металла, NX без усилий скользит по городскому ландшафту. Он полон интуитивно понятных технологий, которые подарят вам еще большее удовольствия от поездки, от великолепно отделанных кожаных сидений до премиальной акустической системы.

Только до 30 апреля Lexus NX может стать вашим на особо привлекательных условиях. Получите преимущество 150 000 рублей при покупке Lexus NX по программе Lexus Trade-In в обмен на ваш текущий автомобиль. *

Станьте обладателем Lexus NX на максимально комфортных условиях, воспользовавшись специальным кредитом по ставке всего 9,9% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля. **

При покупке Lexus NX вам будет предоставлена поддержка по программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года для вашего спокойствия и уверенности в процессе эксплуатации. ***

Информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве автомобилей, а также иные подробности уточняйте в Лексус — Измайлово на официальном сайте или по телефону +7 (495) 666-2000

Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 По адресу: Горьковское шоссе, 1-й км от МКАД

www.lexus-i.ru *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus NX в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте в Лексус — Измайлово по телефону +7 (495) 666-2000.

**Процентная ставка указана по кредитной программе «NX Стандарт 04_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) от 12 до 84 мес. Условия кредита: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, годовая процентная ставка при СК от 12 до 84 мес. — 9,9%. Валюта кредита — рубли РФ . Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме) ежемесячными платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и обязательное страхование заложенного автомобиля по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России №3470. Подробнее на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00. Предложение действует на новые а/м Lexus NX с 01.04.2018 по 30.04.2018.

***Участвующие автомобили: Lexus NX (автомобили, проданные после 01 марта 2018г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus NX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на сайте lexus-i.ru