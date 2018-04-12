Жители Карачаево-Черкесии получили возможность оплачивать услуги ЖКХ на дому

ЧЕРКЕССК , 12 апреля. / ТАСС /. Жители Карачаево-Черкесии благодаря новой форме, внедренной Почтой России , смогут теперь оплачивать услуги ЖКХ на дому через мобильные платежные контрольно-кассовые терминалы (МПКТ), которыми снабдили почтальонов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Почта России внедрила в Карачаево-Черкесии удобную для потребителей форму оплаты коммунальных услуг, позволяющую производить расчет на дому. Оплата будет проводиться через мобильные платежные контрольно-кассовые терминалы, которые получили в свое распоряжение 120 почтальонов республики", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мобильные платежные терминалы поступили в почтовые отделения региона, на которые приходится наибольший объем принимаемых платежей. Оплата через МПКТ ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях и экономит время клиентов.

"Устройство запрограммировано на прием платежей в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Эта услуга будет удобна многим категориям граждан, особенно пожилым людям и маломобильным группам населения, которым сотрудники «Почты России» доставляют пенсии и социальные пособия на дом", — добавили в ведомстве.