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Жители Карачаево-Черкесии получили возможность оплачивать услуги ЖКХ на дому
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Жители Карачаево-Черкесии получили возможность оплачивать услуги ЖКХ на дому 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 12 апреля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии благодаря новой форме, внедренной Почтой России, смогут теперь оплачивать услуги ЖКХ на дому через мобильные платежные контрольно-кассовые терминалы (МПКТ), которыми снабдили почтальонов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Почта России внедрила в Карачаево-Черкесии удобную для потребителей форму оплаты коммунальных услуг, позволяющую производить расчет на дому. Оплата будет проводиться через мобильные платежные контрольно-кассовые терминалы, которые получили в свое распоряжение 120 почтальонов республики", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мобильные платежные терминалы поступили в почтовые отделения региона, на которые приходится наибольший объем принимаемых платежей. Оплата через МПКТ ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях и экономит время клиентов.
"Устройство запрограммировано на прием платежей в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Эта услуга будет удобна многим категориям граждан, особенно пожилым людям и маломобильным группам населения, которым сотрудники «Почты России» доставляют пенсии и социальные пособия на дом", — добавили в ведомстве.
Мобильный платежный терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью терминала можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка.
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