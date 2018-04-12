Бюджетники отказываются от карты «Мир» по религиозным соображениям

Напомним, что, согласно существующему плану правительства, на всех бюджетных предприятиях карта «Мир» должна быть внедрена в рамках зарплатных проектов до июля этого года. Как сообщил «Говорит Москва » Владимир Комлева, сегодня уже порядка 90% сотрудников бюджетных предприятий получили карты «Мир».

«Есть, конечно, граждане, которые отказываются от карт «Мир». Мы получаем обращения от таких граждан. Но надо сказать, что это же не обязанность получать средства на карты мир. Закон гласит, что если вы получаете зарплату или выплаты из бюджета на тот счёт, которому привязана карта, то это должна быть карта системы «Мир». Все остальные способы выплаты сохраняются — получать по почте, наличными деньгами, переводами. Основная причина отказа граждан от использования карты «Мир» — это личные соображения, связанные с их верованиями, с религиозными соображениями. Это те граждане, которые и раньше не получали свои зарплаты на карты других платёжных систем. И есть граждане, в которых жив дух противоречия, им говорят «сделайте так», они из принципа отвечают «мы так делать не хотим»».

Глава национальной платёжной системы добавил, что самостоятельно, а не по рекомендации своей бюджетной организации, за картами «Мир» обратились, примерно, 3,7 млн человек.