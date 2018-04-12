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В России появилась ипотека под ноль процентов
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В России появилась ипотека под ноль процентов 

dom.lenta.ru 56 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Правительство Сахалинской области запустило программу поддержки для желающих построить дом на «дальневосточном гектаре». В ее рамках многодетным семьям предоставляются кредиты на строительство по ставке ноль процентов годовых, сообщает ТАСС.
Как пояснила министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах, ипотечный займ на строительство жилья на «дальневосточном гектаре» предоставляется через Сахалинское ипотечное агентство.
В рамках программы можно получить займ на сумму от 300 тысяч до 4,2 миллиона рублей, срок кредитования — от трех до 20 лет. Многодетным семьям кредиты предлагаются под ноль процентов годовых, остальным жителям региона — под семь процентов.
«Пока такой формой поддержки никто не воспользовался, но интерес к ней есть. Рассчитываем, что летом начнется строительство, и граждане будут брать средства», — отметила министр.
Каждый гражданин России может воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Участки в регионе предоставляются в рамках закона, подписанного президентом Владимиром Путиным 2 мая 2016-го.
В 2016 году о своем желании принять участие в программе «дальневосточный гектар» заявлял американский боец смешанного стиля Джефф Монсон. Боец высказал намерение построить на участке современный спортивный поселок для молодежи.
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