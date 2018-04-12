Ректора частного вуза осудили за финансовые махинации в Санкт‐Петербурге

Ректора «Санкт‐Петербургского института управления и права» осудили за финансовые махинации в размере 14 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Владимир Дежкин в период с 2012 по 2014 год не выплачивал зарплаты сотрудникам вуза в полном объеме, а также уклонялся от налогов. Оставшиеся деньги мошенник забирал себе в виде премий и займов. Таким образом, он заработал более 14 миллионов рублей.

По решению суда ректору «

Санкт-Петербургского

института управления и права» назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с выплатой гражданского иска МИФНС на 10 миллионов рублей.