Жилье в кредит по двум причинам: падающие ипотечные ставки в России подтолкнули «сомневающихся»

"Быстрый рост спроса на ипотечное кредитование был очевиден и заранее предсказуем, и связано это с двумя факторами. Во-первых, низкие ставки на жилищное кредитование — довольно долго они держались на радикально высоком уровне. Сейчас из-за политики Центробанка по снижению ключевой ставки, падают и проценты по ипотеке.

Во-вторых, разного рода нестабильные факторы в экономике стимулируют определенную часть инвесторов вкладывать деньги в недвижимость. У многих такие вложения ассоциируется с достаточно безопасным активом. Потому на фоне экономических процессов в стране было бы удивительно, если интерес к ипотеке в России не возрос. Однако этот процесс может оказаться не долгосрочным в перспективе", — отмечает экономист.

ДОМ.РФ и Frank RG выдали традиционный анализ: в марте 2018 года рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тысяч кредитов, что на 65-70% выше уровня марта 2017-го. В сравнении по кварталам цифра еще внушительнее — за три месяца этого года объем выданных кредитов вырос на 85%, чем в тот же период предыдущего, и составил 600 млрд рублей. Не менее 500 млрд руб. из выданных в первом квартале 2018 года пришлись на новых заемщиков.

"Существенный рост спроса понятен, но вскоре его темпы, скорее всего, будут снижаться. За определенный, не очень большой промежуток времени все, кто хотел приобрести недвижимость, это сделают. Снижение процентных ставок стимулирует людей вкладываться в жилье, но нужно понимать: потенциальных покупателей в России — ограниченное количество. Независимо от ставки возможность покупки есть далеко не у всех.

Ведь кроме ставки есть еще погашение собственно тела кредита, которое снижение ставки не отменяет. Возьмем фантастический вариант — 0% годовых по ипотеке сроком на 10 лет, который считается средним. Хочешь или не хочешь, но 10% цены жилья в год вы все равно обязаны будете выплатить. Потому снижение ставки лишь стимулирует спрос, но возможности стимуляции не бесконечны. Все, кто сомневался в правильности выбора, с низкими процентами на приобретение решились. Проблема в том, что количество покупателей всегда ограничено", — считает аналитик.

Ипотечный пузырь

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 2018 год будет рекордным по спросу на жилье и ипотеку. Банковские ставки в 2017 году в России снизились в среднем на 2% из-за падения инфляции и, соответственно, снижения ставки рефинансирования Центробанка. Также ожидается, что на 2% упадут ставки и в этом году. Средняя ставка по кредитам на покупку недвижимости в январе 2016 года составляла 14,71%, в декабре того же года — 13,52%, к декабрю 2017-го она составила 11,11% годовых. К сегодняшнему дню она еще ниже.

При этом в конце 2017-го года ЦБ заявил об угрозе формирования пузыря на ипотечном рынке. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предсказывало, что к 2020 году сумма выданных россиянам ипотечных кредитов увеличится до 10 триллионов рублей. Уже в 2018 году желающие сменить жилье возьмут примерно в полтора раза больше кредитов как в количественном, так и в денежном выражении. Речь идет об 1,6 миллиона ссуд на 2,8 триллиона рублей. Если пузырь лопнет, страну накроет кризис, аналогичный американскому 2008 года. Чтобы не допустить удара по экономике, планируется ужесточить правила выдачи ипотеки.

"Опасения Центробанка вполне оправданы. Сложилось так, что в России никогда не было серьезного ипотечного кризиса, но мировая история знает много примеров. Самый громкий и разрушительный пузырь «лопнул» в Японии в 1991 году — цена на недвижимость упала в 2-4 раза и не вернулась на прежний уровень до сих пор. Это породило банкротства застройщиков, но основной удар пришелся на банки — у них на балансе по сей день «висит» недвижимость, которую они могут продать лишь с серьезными убытками.

В России такая опасность тоже существует. Ужесточение условий выдачи ипотеки может существенно снизить риски. Речь идет об ограничениях на величину первоначального взноса — чтобы он составлял треть, а то и половину стоимости приобретаемого объекта. В этом случае отсекаются прежде всего заемщики с небольшими накоплениями — именно они в случае проблем быстрее всех отказываются от кредитной недвижимости.

И наоборот, если человек вложил уже в квартиру половину ее стоимости, то он приложит максимум усилий даже в кризисной ситуации, чтобы выкупить объект. И Центробанк в этой политике можно понять. Хотя угроза ипотечного пузыря у нас не в краткосрочной перспективе, опыт Японии многих научил быть осторожными. Банковский кризис, спровоцированный «лопнувшим» ипотечным пузырем нанесет экономике страны огромный ущерб", — заключает Сергей Хестанов.