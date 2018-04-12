Мигрантов обяжут купить страховку при въезде в РФ

Мигрантов обяжут купить страховку при въезде в Россию

Гражданам, приезжающим на работу в Россию , на границе за деньги будут оформлять медицинскую страховку. Также их обяжут оставлять отпечатки пальцев и сканировать сетчатку глаза. Это позволит в разы снизить количество нелегалов из стран СНГ и ЕАЭС , решит проблемы с их лечением на территории нашей страны и не допустит того, чтобы работодатели относились к мигрантам как к людям второго сорта. Соответствующие инициативы готов разработать депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов . Он также предложил выдавать мигрантам после дактилоскопии прямо на границе пластиковые карты, где будет зашита вся необходимая правоохранительным органам информация о каждом, кто пересёк границу.

В 2000 году Россия подписала Европейскую социальную хартию 1996 года, которая обязывает государства-участники принимать меры путём заключения соответствующих международных соглашений, для того чтобы обеспечить равенство граждан государств-участников в области социального обеспечения, включая социальное обслуживание, в случае миграции работников из одной страны в другую. Таким образом, иностранцы, временно или постоянно проживающие в России, могут пользоваться многими социальными услугами наряду с россиянами, например, получать медицинскую помощь, устраиваться на работу, а дети-мигранты могут посещать детские сады, школы.

Виталий Милонов считает, что это неправильно. Он напомнил, что за собой мигранты постепенно подтягивают свои семьи, жён, рожающих тут детей, которые ходят в местные детские садики, школы, обгоняя в очереди россиян.

«Ведь наши дети в итоге не могут попасть вовремя в детские учреждения, а в некоторых школах уже набрались целые классы, которые не понимают русский язык», — сказал депутат на «круглом столе» в «Парламентской газете», который был посвящён проблемам миграционной политики в России.

По мнению Милонова, женщины-мигранты должны оплачивать коммерческие роддома: «В России будут им рады, если они будут платить за своё лечение и роды, становиться полноценными членами общества, а не висеть ярмом на его шее».

Кроме того, единоросс не сомневается в том, что на государственном уровне можно с лёгкостью организовать дактилоскопию для мигрантов на границе, а также сканирование сетчатки их глаза, и затем тут же выдавать им электронную карту, на которой будет записана вся необходимая информация о них, чтобы не возникало проблем с правоохранителями. Подделать такую карту, как и банковскую карту, сейчас, подчеркнул Милонов, невозможно.

Это, считает он, может стать альтернативой законопроекту депутата Госдумы от «Единой России» Максима Иванова об электронном идентификаторе в виде наручного браслета для каждого мигранта.

Что касается выдачи электронных карт, куда будут зашиты данные об отпечатках пальцев и сетчатке глаза, то против такого новшества выступил президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов . Он считает, что будет невозможно организовать технически считывание этих данных любым полицейским.

Милонов же, наоборот, настаивает, что это возможно даже благодаря современным телефонам.

«А пограничники, например в поезде Санкт-Петербург — Хельсинки, заходят в вагоны с небольшими устройствами и легко считывают отпечатки пальцев», — сказал депутат.

Что касается получения медстраховки на границе, то с этим Коженов согласен. Тем более что сейчас, напомнил он, страховка у мигрантов номинальная, стоит четыре тысячи рублей в год и ничего им не даёт.

Идею поддерживает и глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . Он, правда, уточнил, что страховку должны обязательно получать только те гастарбайтеры, которые смогут документально подтвердить своё будущее место работы бумагами от работодателей.

«А так я согласен с Виталием Милоновым, что не должны наши налогоплательщики оплачивать медрасходы на лечение мигрантов», — сказал сенатор «Парламентской газете».

Он добавил, что когда мигрант уже официально устроится на работу, то все медрасходы будет нести его работодатель, но при въезде купить страховку будущий работник обязан.

Мигрантам нужна амнистия

Мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в иностранное государство, должны привыкать к его законам и правилам, а также легализировать своё положение. И это пока остаётся одной из главных проблем. Поиск работы порой затягивается и приходится искать причину для продления пребывания в стране.

Белоруссия, Армения и Азербайджана и Весной 2017 года прошла миграционная амнистия, которая позволила приезжим из Таджикистана , нелегально находящимся в России или совершившим на её территории мелкие правонарушения, легализовать свой правовой статус. Но амнистия касалась только граждан из одной страны, и она была короткой. Об этом напомнил Вадим Коженов. Он подчеркнул, что в Россию приезжают разные категории мигрантов. Те, кто прибывают из стран ЕАЭС ( Киргизия Казахстан — Прим. ПГ) ничего не должны предъявлять при устройстве на работу, кроме паспорта. Те же, кто приезжает из стран СНГ, в основном из Таджикистана, Узбекистана Украины , должны предъявлять справку о постановке на миграционный учёт.