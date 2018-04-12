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Специалисты HeadHunter изучили зарплаты в разных профессиях за 2018 год
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Специалисты HeadHunter изучили зарплаты в разных профессиях за 2018 год 

Ivyborg.ru 1 час назад
Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом квартале 2018 года, насколько изменились доходы работников, составил зарплатный рейтинг профессий и отследил динамику роста доходов по федеральным округам. Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей более чем по 5000 ролям. Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что 2018 год подхватил тенденцию 2017 года — заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным нарастанием динамики роста к концу года. Изменение совокупного дохода в зависимости от уровня позиции Данные российских компаний свидетельствуют, что уровень позиции практически не влияет на изменение совокупного дохода работника. Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладываются в диапазон 1-2%. Наименьший рост зарплат в этом году был у линейных руководителей.
Уровень сотрудника
2017 год  2018 год  Динамика
Линейный руководитель
131 193  131 350  0,1%
Ведущий специалист
87 899  88 963  1,2%
Специалист
52 306  52 879  1,1%
Начальный уровень
27 207  27 657  1,7%
Динамика совокупного дохода, федеральные округи
Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и МО (-0.8%), а максимум в Южном федеральном округе (5.5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный (5,0%), Дальневосточный (3,2%), Приволжский и Северо-Кавказский (оба 3,0%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения.
Федеральный округ
2017 год  2018 год  Динамики
Москва и МО  95 036  94 284  -0,8%
Санкт-Петербург и ЛО  65 464  67 084  2,5%
Дальневосточный
57 088  58 927  3,2%
Южный
47 729  49 891  5,5%
Сибирский
48 023  48 953  1,9%
Центральный
46 405  48 722  5,0%
Уральский
47 965  48 230  1,0%
Северо-Западный
46 811  47 818  2,1%
Приволжский
44 373  45 685  3,0%
Северо-Кавказский
43 151  44 722  3,0%
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