Специалисты HeadHunter изучили зарплаты в разных профессиях за 2018 год

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом квартале 2018 года, насколько изменились доходы работников, составил зарплатный рейтинг профессий и отследил динамику роста доходов по федеральным округам. Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей более чем по 5000 ролям. Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что 2018 год подхватил тенденцию 2017 года — заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным нарастанием динамики роста к концу года. Изменение совокупного дохода в зависимости от уровня позиции Данные российских компаний свидетельствуют, что уровень позиции практически не влияет на изменение совокупного дохода работника. Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладываются в диапазон 1-2%. Наименьший рост зарплат в этом году был у линейных руководителей.

Уровень сотрудника

2017 год 2018 год Динамика

Линейный руководитель

131 193 131 350 0,1%

Ведущий специалист

87 899 88 963 1,2%

Специалист

52 306 52 879 1,1%

Начальный уровень

27 207 27 657 1,7%

Динамика совокупного дохода, федеральные округи

Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и МО (-0.8%), а максимум в Южном федеральном округе (5.5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный (5,0%), Дальневосточный (3,2%), Приволжский и Северо-Кавказский (оба 3,0%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения.

Федеральный округ

2017 год 2018 год Динамики

Москва и МО 95 036 94 284 -0,8%

Санкт-Петербург и ЛО 65 464 67 084 2,5%

Дальневосточный

57 088 58 927 3,2%

Южный

47 729 49 891 5,5%

Сибирский

48 023 48 953 1,9%

Центральный

46 405 48 722 5,0%

Уральский

47 965 48 230 1,0%

Северо-Западный

46 811 47 818 2,1%

Приволжский

44 373 45 685 3,0%

Северо-Кавказский

43 151 44 722 3,0%