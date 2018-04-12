Банки вычислили новую схему вывода средств со счетов 

Банкиры рассказали СМИ о том, что в последнее время все чаще стали встречаться случаи, когда компании переводят средства со своих счетов или списывают их под видом «компенсаций при увольнении сотрудников по соглашению сторон».
Возросшая частота таких списаний и их величины наталкивают банки на подозрение в том, что таким образом фирмы прикрывают обналичивание и вывод средств. Максимум организации расплачиваются за это уплатой 13 процентов в виде подоходного налога с указанных сумм.
Банкиры предупреждают, что такие операции могут быть квалифицированы как сомнительные по «антиотмывочному» закону и быть заблокированы. В противном случае претензии к самому банку могут предъявить Центробанк и налоговая служба. Хотя пока подобных прецедентов мало.