Депозитную линейку Почтобанка пополнил вклад «26» 

Пермский Почтобанк ввел новый вклад «26». Запуск нового продукта приурочен к 26-летию с момента основания банка.
Продуктовый виджет
Минимальная сумма вложения — 500 тыс. рублей, срок — год. Средства привлекаются под 6,5%. Пополнение возможно в сумме от 50 тыс. рублей в течение 180 дней с момента открытия счета. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета половины ставки вклада», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.