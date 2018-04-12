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Депозитную линейку Почтобанка пополнил вклад «26»
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Депозитную линейку Почтобанка пополнил вклад «26» 

Банки.ру 2 часа назад
Пермский Почтобанк ввел новый вклад «26». Запуск нового продукта приурочен к 26-летию с момента основания банка.
Продуктовый виджет
Минимальная сумма вложения — 500 тыс. рублей, срок — год. Средства привлекаются под 6,5%. Пополнение возможно в сумме от 50 тыс. рублей в течение 180 дней с момента открытия счета. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета половины ставки вклада», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
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