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Финансисты рассказали о субсидиях и НДС
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Финансисты рассказали о субсидиях и НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: Финансовый директор
ФНС РФ направляет для ознакомления письмо Минфина о применении НДС, если плательщик получил бюджетную субсидию.
Следуя п. 2.1 ст. 170 НК РФ, при покупке продукции за счет субсидий или инвестиций, выплаченных из бюджета, НДС, предъявленный плательщику, не подлежит вычету.
В пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ говорится, что НДС, который плательщик принял к вычету, должен быть восстановлен, если предприниматель получил бюджетную субсидию или инвестицию, чтобы возместить траты на покупку товаров и на уплату ввозного НДС.
Субсидии, по Бюджетному кодексу, даются юрлицам и ИП для того, чтобы возместить недополученные доходы или затраты на производство или продажу продукции.
Полученную из бюджета помощь плательщики не включают в базу по НДС, так как этими деньгами товары не оплачивались. Если же плательщик купил продукцию за счет такой бюджетной помощи, то НДС не подлежит вычету. Если плательщик получил субсидию, чтобы возместить ранее понесенные траты, то НДС, который приняли к вычету по подобной продукции, следует восстановить.
Что же до субсидий, полученных плательщиками, чтобы возместить упущенные доходы от производства или продажи товаров, облагаемых НДС, то подобная помощь из бюджета входит в базу по НДС, кроме случаев из абзацев 2 и 3 п. 2 ст. 154 НК РФ. При этом НДС по товарам, купленным на эти субсидии, принимается к вычету на условиях, перечисленных в ст. 171 и 172 НК РФ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 02.04.2018 № 03-07-15/20870
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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