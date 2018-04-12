ЦБ не будет ограничивать свой набор решений на заседании по ключевой ставке

"Центральный банк проводит политику сообразно ситуации. Мы себя не ограничиваем в принятии решения… будет сделано все необходимое", — ответил он на вопрос о решении по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.

"Мы посмотрим на ситуацию и примем решение", — добавил Липин, отвечая на вопрос, может ли ЦБ повысить ставку.