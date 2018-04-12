ЦБ не будет ограничивать свой набор решений на заседании по ключевой ставке 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦБ РФ не будет ограничивать свой набор решений на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое пройдет 27 апреля, сообщил журналистам замглавы департамента ДКП ЦБ Андрей Липин в кулуарах XIX Апрельской конференции.
"Центральный банк проводит политику сообразно ситуации. Мы себя не ограничиваем в принятии решения… будет сделано все необходимое", — ответил он на вопрос о решении по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.
"Мы посмотрим на ситуацию и примем решение", — добавил Липин, отвечая на вопрос, может ли ЦБ повысить ставку.