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ЦБ не будет ограничивать свой набор решений на заседании по ключевой ставке
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ЦБ не будет ограничивать свой набор решений на заседании по ключевой ставке 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦБ РФ не будет ограничивать свой набор решений на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое пройдет 27 апреля, сообщил журналистам замглавы департамента ДКП ЦБ Андрей Липин в кулуарах XIX Апрельской конференции.
"Центральный банк проводит политику сообразно ситуации. Мы себя не ограничиваем в принятии решения… будет сделано все необходимое", — ответил он на вопрос о решении по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.
"Мы посмотрим на ситуацию и примем решение", — добавил Липин, отвечая на вопрос, может ли ЦБ повысить ставку.
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