Райффайзенбанк предупредил о плановых техработах в ночь на 13 апреля

«Уважаемые клиенты, ночью 13 апреля в период с 2:00 до 3:00 мск будут проводиться плановые технические работы, в ходе которых могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах банка по картам сторонних банков. Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.