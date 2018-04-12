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Райффайзенбанк предупредил о плановых техработах в ночь на 13 апреля
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Райффайзенбанк предупредил о плановых техработах в ночь на 13 апреля 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Ведомости
«Уважаемые клиенты, ночью 13 апреля в период с 2:00 до 3:00 мск будут проводиться плановые технические работы, в ходе которых могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах банка по картам сторонних банков. Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.
Во вторник, 10 апреля, банк предупреждал о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Позднее в Райффайзенбанке сообщили об устранении неполадки.
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