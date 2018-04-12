Райффайзенбанк предупредил о плановых технических работах ночью 13 апреля

Ночью 13 апреля в период с 2.00 до 3.00 мск в работе Райффайзенбанка могут возникнуть проблемы из-за плановых технических работ. Об этом говорится на сайте банка.

Клиентов банка предупредили, что могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах Райффайзенбанка по картам сторонних банков.

«Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении банка.

Последний раз сбой в работе Райффайзенбанка наблюдался 10 апреля. Клиенты столкнулись с проблемами при проведении клиентских платежей. Причиной сбоя стала большая нагрузка на серверы банка.