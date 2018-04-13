Что, когда и насколько подорожает в магазинах

Что, когда и насколько подорожает в российских магазинах

Ожидается подорожание потребительских товаров из-за скачка обменного курса рубля. Эксперты, впрочем, не паникуют.

Новые американские санкции могут привести к росту цен на потребительском рынке, поскольку обвал фонового рынка повлек за собой рост курса валют к рублю. А практически вся сложная техника и электроника, продающаяся в России , произведена за рубежом и импортозамещению не поддается.

Также курс рубля скажется на подорожании многих предметов одежды, которая в Россию завозится в основном из Турции Бангладеш . Часть продуктов, которые поступают в Россию из «несанкционных» стран, также подскочит в цене.

Будет больно, но не сразу…

На все такие товары цены почти наверняка вырастут, но не сразу и не в прямой пропорции к изменению валютного курса, прогнозирует первый вице-президент по экспертно-аналитической деятельности объединения ОПОРА России Владислав Корочкин

«По разным группам товаров цены вырастут в разной пропорции, это связано с различной маржинальностью торгового бизнеса в разных секторах. В сегменте продовольственных товаров он выше, в сегменте непродовольственных — ниже. Соответственно, рост цен в первом сегменте будет не настолько велик, как во втором — потому что у владельцев продуктовых магазинов побольше пространство для ценового маневра, чем у продавцов бытовой техники», — сказал он «Ридусу».

Однако в абсолютных цифрах, разумеется, ценники будут переписаны в очень широком диапазоне. Это понятно: один процент от цены бутылки оливкового масла и тот же процент от цены холодильника могут отличаться в тысячу раз.

Скачок валютного курса сделает больно потребителям через какой-то временной лаг: обычно реакция рынка наступает примерно через месяц. Это связано с тем, что ритейлеры закупают товары у поставщиков с отсрочкой платежа, и в среднем такая отсрочка составляет 30 дней.

А вот продавцы оказываются в трудном положении уже сегодня, говорит Корочкин.

«Они ведь до прошлой неделе закупали товары у оптовиков по курсу 58 рублей за доллар с отсрочкой платежа, а переводить оплату за эти товары им придется уже по курсу 62. При очень низкой маржинальности торгового бизнеса, которая редко где превышает пять процентов, такая разница в ценах поставки и ценах оплаты для многих может оказаться разорительной. Ведь ритейлеры могут не успеть накопить необходимую денежную массу к моменту оплаты даже если они прямо сегодня поднимут цены. Потому что потребительский рынок инерционен: повышение цен первоначально отпугивает покупателей и снижает оборот. А поставщики товара ждать могут и не захотеть», — объясняет эксперт.

…и не всем

За пределами потребительского сектора, скачок валютного курса напрямую коснется лишь очень узких сегментов российской экономики, с низкой степенью локализации производства, полагает заместитель декана Высшей школы корпоративного управления Дмитрий Жданов

«К валютному курсу практически не чувствительны производство сырьевых ресурсов, сфера услуг за исключением выездного туризма, пищевая промышленность. Курс рубля оказывает большее влияние на те сферы производства, где используются импортные комплектующие — это автомобили, телевизоры и т. д., а также на те группы товаров, которые на сто процентов производятся за границей, всякие айфоны и прочая электроника», — сказал он «Ридусу».

Причем если курс рубля откатится обратно вверх, то и розничные цены через какой-то период тоже должны снизиться, считает эксперт.

«Мы это видели на примере 2014 года, когда рубль тоже резко обвалился, а затем постепенно выкарабкивался обратно. Вместе с ним замедлялся и рост цен, что позволило правительству снизить потребительскую инфляцию до исторически низкого уровня», — напоминает он.

Однако «обратный отсчет» в случае повышения курса рубля следует ожидать только в тех отраслях экономики, где присутствует реальная конкуренция. В монополизированных же секторах производителям нет смысла снижать цены с уже взятых высот, потому что потребителям их товаров и услуг все равно деваться некуда — в экономике это называется «анкерным эффектом»).