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Доходы Лаврова за 2017 год составили почти семь миллионов рублей
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Доходы Лаврова за 2017 год составили почти семь миллионов рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Доход главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2017 году составил 6 миллионов 889 тысяч 891 рубль и 92 копейки, говорится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами правительства России.
В документе также приводятся данные о доходах супруги главы российского внешнеполитического ведомства, которые в прошлом году составили чуть больше 1,5 миллиона.
Лавров владеет квартирой в 247 квадратных метра, гаражом. В совместной собственности у него земельный участок площадью 2845 квадратных метров, жилой дом в 449 квадратных метров и еще один гараж.
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