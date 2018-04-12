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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России 

Inc. 54 минуты назад
Фото: Inc.
Фото: Unsplash
Самой высокооплачиваемой в стране по итогам первого квартала 2018 года стала профессия программиста. В число лидеров по доходности также вошли менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Об этом говорится в исследовании «Банк данных заработных плат», который подготовили в рекрутинговой компании HeadHunter.
Ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100—110 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге представители этой профессии зарабатывают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — примерно 60—70 тысяч. В Москве зарплаты системных администраторов и внутренних аудиторов не отличаются от показателей для программистов, а в регионах средние сисадминов и внутренних аудиторов не превышают 40—50 тысяч рублей.
Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге зарабатывают в среднем 70—80 тысяч рублей в месяц, а в регионах их зарплаты не превышают 60—70 тысяч рублей.
Наталья Данина
директор департамнта аналитических бизнес-решений
«Рынок труда гибко реагирует на состояние экономики и внутреннюю ситуацию в компании ростом вакансий. Стоит отметить, что также растут и зарплатные предложения в вакансиях. Однако, ситуация различается в разных профессиональных областях. Необходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы привлекать ценные кадры и не терять эффективных сотрудников».
Самые низкие зарплаты — у уборщиков (20—30 тысяч рублей), а также у официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (не более 40 тысяч рублей).
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А в конце прошлого года издание Business Insider составило рейтинг высокооплачиваемых профессий для застенчивых сотрудников.
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