Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Самой высокооплачиваемой в стране по итогам первого квартала 2018 года стала профессия программиста. В число лидеров по доходности также вошли менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Об этом говорится в исследовании «Банк данных заработных плат», который подготовили в рекрутинговой компании HeadHunter.

Ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100—110 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге представители этой профессии зарабатывают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — примерно 60—70 тысяч. В Москве зарплаты системных администраторов и внутренних аудиторов не отличаются от показателей для программистов, а в регионах средние сисадминов и внутренних аудиторов не превышают 40—50 тысяч рублей.

Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге зарабатывают в среднем 70—80 тысяч рублей в месяц, а в регионах их зарплаты не превышают 60—70 тысяч рублей.

директор департамнта аналитических бизнес-решений

«Рынок труда гибко реагирует на состояние экономики и внутреннюю ситуацию в компании ростом вакансий. Стоит отметить, что также растут и зарплатные предложения в вакансиях. Однако, ситуация различается в разных профессиональных областях. Необходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы привлекать ценные кадры и не терять эффективных сотрудников».

Самые низкие зарплаты — у уборщиков (20—30 тысяч рублей), а также у официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (не более 40 тысяч рублей).

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А в конце прошлого года издание Business Insider составило рейтинг высокооплачиваемых профессий для застенчивых сотрудников.

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