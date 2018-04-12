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Закон об освобождении покупателей новых офисов от налога на имущество принят Мособлдумой
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Закон об освобождении покупателей новых офисов от налога на имущество принят Мособлдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мособлдума приняла закон, освобождающий от налога на имущество организации, приобретающие в Московской области помещения в новых бизнес-центрах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
Согласно документу, отменяется налог на имущество для организаций, приобретающих офисные помещения стоимостью от 50 млн руб. Новый закон будет действителен только для покупателей офисов в новых, введенных не ранее 2018 г., бизнес-центрах.
Кроме этого, покупателям таких офисов предлагается снизить ставки налога на прибыль на 4,5% на четыре года. Этой налоговой льготой могут воспользоваться организации Московской области при условии, что высвобожденные средства будут направлены на собственное развитие. При этом численность работников таких организаций должна превышать 50 человек, а размер их зарплаты должен быть выше средней по Московской области.
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