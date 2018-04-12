Ипотечный оптимизм. Ждать ли понижения ставок?

В своём ежегодном послании федеральному собранию Владимир Путин затронул тему доступности жилья. Глава государства дал прогноз, что ставка по ипотеке снизится до 7% годовых.

О том, насколько реальны такие прогнозы, как это отразиться на экономике и когда ждать перемен, корреспондент «АиФ-Прикамье» поговорил с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры менеджмента ПГНИУ Игорем Мерзловым.

Первый удар — по вкладам

«По итогам 2017 года инфляция составила 4% годовых. Весь прошлый год вслед за снижением инфляции мы наблюдали тенденцию понижения учётной ставки, которая сейчас составляет 7,25%. При сохранении существующего тренда можно прогнозировать, что через год-полтора ставки по ипотеке действительно достигнут обещанных Президентом процентов», — считает Игорь Мерзлов.

Однако начнётся движение вниз не с кредитов. Перед этим банки начнут снижать ставки по вкладам.

«Сначала банк должен снизить ставки по депозитам. И только через два-три месяца он начнёт снижать ставки по кредитам с учётом того, что ему удалось привлечь по вкладам за это время», — считает эксперт.

Чтобы выдавать ипотечные займы под 7% годовых, банк должен снизить процент по вкладам до 3-4%.

«Спрос населения на депозиты по таким ставкам вряд ли будет большим. Населению нужно будет время, чтобы психологически адаптироваться к этому уровню ставок. Возможно, будет отток средств из банковской системы. Люди будут искать более доходные, но при этом и более рискованные инструменты», — отмечает экономист.

С одной стороны, снижается инфляция, с другой стороны — банки вынуждены снижать ставки по депозитам.

«Когда наступит эта критическая точка, когда люди начнут массово забирать деньги со вкладов и искать альтернативные источники вложения, сказать трудно. В новейшей истории России таких низких ставок ещё никогда не было», — говорит Игорь Мерзлов.

По прогнозам экспертов, ипотека под 7% годовых станет реальностью уже через год-полтора. Однако период снижения может растянуться. Если население окажется не готово принять сниженные ставки по депозитам, то банки не смогут быстро снизить ставки по кредитам.

Приток нулевой

Сегодня банки предлагают вкладчикам доходность в 7 — 7,5%. Снижение до 3-4% годовых станет очень ощутимым для населения.

«Даже при нынешних процентах в банки прекратился приток новых вкладчиков. Оттока пока нет, но приток уже нулевой. Именно потому, что за последние полгода ставки упали на 3-4%. Вкладчикам психологически тяжело принимать такую пониженную доходность», — говорит Игорь Мерзлов.

По словам эксперта, это не связано с паданием доходов населения. Деньги у пермяков есть, но они не спешат нести свои накопления в банки.

«Самая большая опасность, при которой может остановиться снижение ставок по кредитам, это отток депозитов. Когда ставки по вкладам снизятся до такого уровня, что люди просто начнут забирать деньги. Они начнут искать альтернативные варианты: фондовый рынок, валютный рынок, потребительские кооперативы. Доходность там выше. Но и риски тоже», — считает экономист.

Строительного бума не ждём

Жители полагают, что доступность ипотечных кредитов даст импульс для развития строительной отрасли. «Дешёвая» ипотека позволит увеличить спрос, а значит и поднимет предложения.

Однако эксперты не столь оптимистичны.

«Мы знаем, что ужесточается урегулирование в строительной отрасли. Скорее всего, через несколько лет долевого строительства как такового совсем не будет. Законодательные ограничения и дополнительные требования к застройщикам приведут к тому, что строить больше не станут. А, возможно, даже меньше. При увеличении спроса это будет значить увеличение цены за квадратный метр. Так что снижение ставки по ипотеке будет нивелироваться этими факторами», — говорит Игорь Мерзлов.

По его словам, те кто хотел взять ипотеку и мог это себе позволить, уже сделали это. Дельта оставшихся людей, тех, кто готов взять кредит, но пока этого не сделал — это 20-30% от общего количества. То есть доля потенциальных ипотечных заёмщиков уже не столь существенна, чтобы обеспечить существенный импульс для строительной отрасли и для экономики в целом. Так что снижение ставок не принесёт какого-то существенного макроэкономического эффекта в ближайшие лет пять.