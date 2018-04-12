Ещё
УБРиР поможет клиентам-должникам в поиске работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УБРиР поможет клиентам-должникам в поиске работы 

Банки.ру 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает своим должникам помощь в трудоустройстве. По их просьбе кредитная организация будет передавать резюме компаниям, которые пользуются услугами банка по подбору персонала, говорится в сообщении УБРиР.
По данным службы взыскания банка, 43% всех должников в качестве причины неисполнения обязательств по оформленным кредитам указывают наличие проблем с работой: сокращение, снижение заработка, задержку выплат. Учитывая эту статистику, банк запустил проект «Ищу работу», в рамках которого будет собирать резюме от клиентов, допустивших просрочку по кредиту, и передавать их своим корпоративным клиентам, которые ищут сотрудников.
«В 2015 году мы приняли стратегическое решение по улучшению качества сервиса и повышению лояльности клиентов. Мы понимаем, что в жизни каждого нашего заемщика могут возникнуть разные ситуации, и хотим помочь им справиться с возникшими трудностями. Конечно, мы не можем гарантировать, что человек, потерявший работу, будет трудоустроен, так как решение все-таки принимает работодатель, но оказать посильную помощь мы можем. Ведь у нас взаимный интерес: перевод должника в статус платежеспособного клиента — важный этап в повышении качества кредитного портфеля», — комментирует руководитель дирекции качества активов УБРиР Виктор Черванев.
Банки.ру: последние новости
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам опустилась до нового минимума — 6,53% НБКИ: доступность ипотеки в начале 2018 года продолжает расти Руснарбанк предлагает оформить «Добрую карту» для пенсионеров и «Удобную карту»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода126
«Судный день» стал на минуту ближе57
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»56
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение