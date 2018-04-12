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Самую большую зарплату в Воронеже предлагают строителям
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Самую большую зарплату в Воронеже предлагают строителям 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Эксперты сайта Avito посчитали среднюю зарплату в Воронеже в первом квартале 2018 года.
По данным сайта, она увеличилась на 3,9% и составила 29,5 тысяч. Эти цифры меньше, чем в среднем по России — 34,7 тысяч. В сложившемся по результатам исследования рейтинге городов Воронеж занял 16 место. В топе — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ни один другой город Черноземье в первую двадцатку не вошел.
Больше всего предложений о работе на сайте было в сферах продаж, производства, транспорта, строительства и автомобильного бизнеса. Самые высокооплачиваемые среди них — строители. В этой сфере средняя зарплата составила 39,4 тысяч рублей в месяц. Меньше всего, что ожидаемо, предлагают сотрудникам без опыта работы и студентам.
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