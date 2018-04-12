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Рождение малыша — повод освободить от налога и взносов сумму матпомощи
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Рождение малыша — повод освободить от налога и взносов сумму матпомощи 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфином рассмотрен случай, когда оба родителя работают в одной и той же организации, и каждому из них работодатель оказал поддержку в виде оплаты единовременной помощи по причине появления ребенка.
Следует ли на указанные выплаты начислять НДФЛ и взносы?
Ведомство ответило — не надо.
Правда, есть ограничения:
абз. 7 п. 8 ст. 217 НК РФ освобождает от налога не всю сумму, а только часть, не превышающую 50 тыс. рублей при условии ее выдачи в течение года после прибавления в семье, причем, для каждого родителя; те же условия определены в пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ и для начисления страховых взносов.
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.03.2018 № 03-04-06/17568
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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