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Мособлдума утвердила льготы инвесторам, купившим бизнес‑центры
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Мособлдума утвердила льготы инвесторам, купившим бизнес‑центры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мособлдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому устанавливаются льготы, предоставляемые организациям, которые приобрели в собственность административно-деловые центры или помещения, являющиеся частью одного административно-делового центра.
«Для новой категории налогоплательщиков — первых приобретателей вновь построенных и введенных в эксплуатацию административно-деловых центров и помещений мы предусматриваем льготу по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организации. Также предложены изменения в порядок применения налоговых льгот для инвесторов, построивших в Московской области такие здания и сооружения», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.
Организациям предоставляются налоговые льготы — снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта; освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов основных средств.
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