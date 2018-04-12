Мособлдума утвердила льготы инвесторам, купившим бизнес‑центры

Мособлдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому устанавливаются льготы, предоставляемые организациям, которые приобрели в собственность административно-деловые центры или помещения, являющиеся частью одного административно-делового центра.

«Для новой категории налогоплательщиков — первых приобретателей вновь построенных и введенных в эксплуатацию административно-деловых центров и помещений мы предусматриваем льготу по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организации. Также предложены изменения в порядок применения налоговых льгот для инвесторов, построивших в Московской области такие здания и сооружения», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов

Организациям предоставляются налоговые льготы — снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта; освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов основных средств.