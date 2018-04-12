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Госдума приняла закон о льготах работодателям, стимулирующим внутренний туризм
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Госдума приняла закон о льготах работодателям, стимулирующим внутренний туризм 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предоставляющий льготу по налогу на прибыль для работодателей, оплачивающих своим работникам туристические путевки для отдыха внутри страны.
Закон наделяет работодателей правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории РФ по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников и членов их семей, для целей налогообложения налогом на прибыль. В частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда затраты на оплату путевок работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являются студентами-очниками.
Расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории РФ, но не более 50 тыс. руб. в совокупности за налоговый период. Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, такие расходы (в совокупности с взносами по договорам добровольного личного (медицинского страхования) будут включаться в состав расходов на оплату труда в пределах 6% от общей суммы расходов на оплату труда.
"Введение налоговой льготы по налогу на прибыль организаций приведет к увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды других налогов и взносов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за счет роста доходов в сфере внутреннего туризма и смежных отраслей", — отмечается в пояснительной записке к документу.
Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. При этом положения документа будут применяться к договорам о реализации туристского продукта, заключенным начиная с 1 января 2019 г.
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