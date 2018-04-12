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Когда сдавать декларацию?
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Когда сдавать декларацию? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В течение какого срока надо подать декларацию о доходах?
«Декларацию по доходам, полученным в 2017 году, необходимо подать в налоговые органы в срок до 3 мая включительно, — ответили в УФНС по РТ. — Представить декларацию нужно, если гражданин:
— продал квартиру, которая была в собственности менее трёх лет и 5 лет (если недвижимость была приобретена после 1 января 2016 года);
— продал иное имущество, в том числе машину, которая была в собственности менее 3 лет;
— принимал ценные подарки не от близких родственников;
— выиграл в лотерею;
— сдавал имущество в аренду;
— продал ценные бумаги и др.
Полный перечень можно посмотреть на сайте nalog.ru в разделе «Доходы». Важно: граждане, имеющие право на имущественные и социальные налоговые вычеты, могут направить декларацию в любое время в течение года.
Физические лица, получившие доход от продажи недвижимости, приобретённой после 1 января 2016 года, рассчитывают НДФЛ с учётом кадастровой стоимости объекта на 1 января года продажи.
Для заполнения и представления налоговой декларации удобно использовать сервис «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.
Кстати, с 2018 года можно получить ещё один вид налогового вычета. Если с инвестиций получен доход и с него уплачен налог, то его можно получить обратно.
Подробнее можно узнать во всех налоговых инспекциях РТ 23 и 24 апреля. В эти дни с 9 до 20 часов пройдут Дни открытых дверей. Также можно получить консультацию по телефону: 8 (800) 222-2-222».
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