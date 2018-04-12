Ещё
Как оформить автокредит с плохой кредитной историей?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как оформить автокредит с плохой кредитной историей? 

Волга Ньюс 1 час назад
Программы лояльности разработала ГК «Грин финанс». Минимальный первоначальный взнос на авто составляет всего 10%. Кроме того, лизинговые компании не так строги к своим клиентам, и для покупки потребуется всего три документа — паспорт, СНИЛС и водительские права. На рассмотрение и одобрение заявки необходимо не больше одного дня. Подтверждение официального дохода не требуется, а КАСКО оформляется по желанию и не является обязательным условием договора. Лизинг для физических лиц — весьма гибкий продукт: все расходы на содержание автомобиля (ОСАГО, транспортный налог) распределены по платежам на весь договорный период, и клиенту не нужно каждый год оформлять самостоятельно документы. По лизинговым программам можно взять авто стоимостью до 5 млн руб. на срок до пяти лет. Все очень просто и для оформления заявки можно даже не посещать офис.
Заявку можно оформить на сайте greenfinance.ru.
Волга Ньюс: последние новости
Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "АктивКапитал Банка" В деле кадровика "Почты России" появился еще один эпизод Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода125
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»56
«Судный день» стал на минуту ближе56
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение