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Сибсоцбанк предлагает новый вклад «Моя классика»
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Сибсоцбанк предлагает новый вклад «Моя классика» 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Барнауле Сибсоцбанк ввел новый вклад «Моя классика».
Продуктовый виджет
Минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей, срок — три, шесть месяцев или год. Средства привлекаются под 3—5,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в сумме от 1 тыс. рублей не позднее чем за месяц до окончания срока действия договора. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.
«Частичное снятие средств и автопролонгация вклада не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
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