Сибсоцбанк предлагает новый вклад «Моя классика»

Базирующийся в Барнауле Сибсоцбанк ввел новый вклад «Моя классика».

Продуктовый виджет

Минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей, срок — три, шесть месяцев или год. Средства привлекаются под 3—5,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в сумме от 1 тыс. рублей не позднее чем за месяц до окончания срока действия договора. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.